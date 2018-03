Crisis en Venezuela

“Si la lucha por mis convicciones me llevaba asumir el riesgo de que me volviesen a meter preso, yo asumía ese riesgo. Y si ustedes en este momento están viendo este video es precisamente porque eso fue lo que ocurrió, porque vinieron y me volvieron a meter preso ilegal e injustamente. Preso de conciencia, preso por mis ideas, preso por querer una mejor Venezuela”, señaló Leopoldo López en un mensaje filmado en su vivienda en Caracas, donde tenía arresto domiciliario, antes de que las fuerzas chavistas lo trasladaran nuevamente a la cárcel militar de Ramo Verde el martes por la noche.

“No dejemos de luchar por Venezuela, vale la pena”, advirtió en el video junto a su esposa Lilian Tintori. “Todos nosotros tenemos la idea de que podemos hacer un mejor país. Cuando se sientan tristes, defraudados, frustrados por lo que está pasando, yo los invito a que se aferren a esa idea de que sí se puede tener una mejor Venezuela. Les mando un mensaje de optimismo, de fuerza, de fe, para que nos mantengamos siempre del lado correcto de esta historia que estamos escribiendo”.

Y, además, utilizó la grabación para confirmar “la mejor noticia” que ha tenido en los últimos tres años y medio: Lilian Tintori está embarazada y ambos van a ser padres por tercera vez. “Estoy grabando este mensaje con Lilian porque estamos juntos en esto, porque tenemos claro que estamos en riesgo como familia. Y aquí (acariciando y observando el vientre de Tintori) hay otra razón más para luchar por Venezuela”.

Los opositores venezolanos Leopoldo López y Antonio Ledezma volvieron a ser encerrados Ramo Verde, a las afueras de Caracas, de donde habían sido sacados para cumplir sus penas de prisión bajo arresto domiciliario.

Fuente: Infobae.com