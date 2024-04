Colombia desconectó la línea eléctrica con Ecuador. Ese canal mantenía conectados a ambos países. La desconexión podría incrementar el riesgo de un apagón generalizado en el país.

Si en Ecuador falla la hidroeléctrica Coca Codo Sinclair, la conexión con Colombia permite que el sistema eléctrico siga en funcionamiento. Sin embargo, el operador colombiano de electricidad, el XM, desconectó de manera unilateral y total la línea de 230 kilovatios con Ecuador, según conoció el portal digital Primicias.

La capacidad de intercambio entre ambos países, a través de esa línea, era de 460 megavatios de potencia. Lo que significa el 11% de su demanda máxima.

Existían entre ambos países dos líneas de interconexión con cuatro circuitos a nivel de 230 kilovatios, que tienen una longitud de 272 kilómetros.

Colombia ya dejó de vender electricidad a Ecuador desde el 29 de marzo. En su territorio ya se vive una crisis energética similar por la sequía.

Uno de los riesgos técnicos es que esa línea era usada para equilibrar los voltajes del sistema ecuatoriano. Con cada vez más fallas de Coca Codo Sinclair, esta desconexión podría significar un riesgo de apagón masivo en Ecuador.

Las líneas mantenían conectadas a las subestaciones de Pomasqui, en Ecuador y Jamondino, en Colombia.

Esta desconexión se habría hecho de manera unilateral y podría provocar una queja ante la Comunidad Andina de Naciones (CAN). Sin embargo, el ministro de Energía (e) ecuatoriano, Roberto Luque, dijo que aunque la conexión es importante para evitar apagones, no acudirá a la CAN, por ahora.

Luque añadió en su declaración ante los medios que por las líneas no cruzaba energía ni de Ecuador a Colombia, ni viceversa. Negó que la decisión haya sido motivada por temas políticos.

«Es algo que nos conviene restablecer lo antes posible», dijo el Ministro encargado en su rueda de prensa diaria.

