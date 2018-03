Deporte Internacional

Liberty Media, empresa dueña de la máxima categoría del automovilismo, anunció que ya no habrá más modelos en la grilla de partida de los grandes premios de Formula 1. La medida también se implementará al momento de la premiación de los pilotos en el podio.

Así, la temporada de Formula 1 que empezará el próximo 25 de marzo con el Gran Premio de Australia ya no contará con la presencia de modelos ni antes de la partida de los monoplazas, ni durante la premiación de los pilotos.

“Creemos que esta costumbre no resuena con nuestros valores de marca y claramente está en desacuerdo con las normas sociales de hoy en día”, dijo Sean Bratches, director general de operaciones comerciales de la F1. “No creemos que la práctica sea apropiada o relevante para la Fórmula Uno y sus fanáticos, antiguos y nuevos, en todo el mundo”.

Durante décadas, previo a las carreras de F1, las mujeres vestidas de uniforme salían a la grilla de partida y luego se paraban frente al automóvil de cada conductor, mostrando el número del piloto. Las mujeres también se unían al ganador en el podio después de la carrera.

Los cambios también se aplicarán a otras series de deportes de motor, como la Fórmula 2, que se realizan en los fines de semana de Grandes Premios.

La Formula 1 es propiedad de Liberty Media, empresa que completó la adquisición con el exposeedor de los derechos comerciales Bernie Ecclestone en enero de 2017.

“Durante el último año hemos analizado una serie de áreas que sentimos que era necesario actualizar para estar más en sintonía con nuestra visión”, dijo Bratches.

La decisión de la F1 fue aplaudida por el Women’s Sport Trust —una organización benéfica que eleva la visibilidad y aumenta el impacto del deporte femenino.

Thank you @F1 for deciding to stop using grid girls. Another sport making a clear choice about what they want to stand for:

“We feel this custom does not resonate with our brand values and clearly is at odds with modern day societal norms.” https://t.co/Rrwxf5VcjY

— Women’s Sport Trust (@WomenSportTrust) 31 de enero de 2018