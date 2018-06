Los problemas en Deportivo Quito se hacen más grandes. Tras las amenazas cruzadas por las deudas y las restas continuas de puntos, los futbolistas del primer equipo estarían pensando en la posibilidad de paralizarse hasta nueva orden, por la falta de comunicación con la directiva.

Según información del periodista Jorge Luis Lasso de Mach Deportes, los futbolistas están cansados que la directiva no se presente a conversar con ellos y que exista un divorcio institucional. Muchos de los jugadores no cobran hace más de un semestre y el malestar es grande por la falta de gestión que perciben.

La crisis se agravó tras la goleada que le propinó el Imbabura SC. El centrocampista Eddy Guevara confirmó que dejará el club y que buscará la posibilidad de probar suerte en algún equipo que le abra las puertas a la Primera División.

“He peleado por el club, deberíamos tener un buen trato por parte de la dirigencia. No he tenido comunicación con los dirigentes, no aparecen por la sede. Me voy con la frente en alto, dejé todo por el equipo”, explicó Guevara en diálogo con La Deportiva.

Los sentimientos son divididos dentro de la plantilla chulla. Hay jugadores que buscan una salida a tanta zozobra y otros que aún confían que todo se puede revertir. “Mis compañeros me dijeron que no me vaya, pero mañana arreglo mi finiquito. Ahora me necesita mi familia, hubo un montón de cosas malas. El club está pasando momentos muy duros, pero eso no es culpa de nosotros, los jugadores”, continuó Guevara, aclarando que en efecto apareció un grupo de hinchas luego del partido de hoy para saber si estaban comprometidos con la causa del club. / API