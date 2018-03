250 ballenas fueron sacrificadas en 24 horas en Islas Feroe, Dinamarca.

Este evento es una tradición anual en la que se masacran a los cetáceos en la localidad danesa. Un video obtenido por Sea Shepherd, una organización de cuidado marino, muestra la horrenda práctica.

El acto es tan sangriento que tiñe de rojo las aguas del Atlántico norte, como lo hacen otros eventos que se dedican a la caza y muerte de los animales marinos, como en Japón.

Según el portal RT, “El evento, conocido como ‘Grindadráp’, reúne anualmente a los residentes de las islas Feroe con motivo de la llegada a sus costas de las ballenas piloto en julio y agosto”. Las ballenas son acorraladas con lanchas y llevadas hasta las orillas para que los participantes las maten con hachas y machetes.

Siete personas, activistas de Sea Shepherd, fueorn detenidas por intentar obstaculizar la matanza de las ballenas. La organización mencionada denunció que el evento tuvo la ayuda de la Armada Danesa.

La caza de ballenas esta prohibida e incluso está penada por la ley en la Comunidad Europea, pero Copenhague decidió cuidar esta tradición a pesar de las críticas que se lleva a nivel mundial y de activistas de los animales.

whale slaughter in the faroe islands? this is disgusting, humans are the worst living creatures on this planet pic.twitter.com/X5BCQXHbWo

.@GoVisitDenmark Do u think people want to visit 2 see this? Think again. You are guilty. #OpGrindini #boycottdenmark pic.twitter.com/NZJMX6dnXV

— Jillybean (@jilleeeebean) julio 24, 2015