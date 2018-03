EEUU reconoce que sus nadadores mintieron y se disculpa por su comportamiento

Dos nadadores estadounidenses llegaron a Miami este viernes procentes de Brasil, después que una multitud los abucheara el jueves al abordar el vuelo gritándoles “mentirosos” y “falsos”, y la policía los acusó de inventar una historia sobre un robo a punta de pistola durante los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro.

Su partida marcó lo que el equipo olímpico de Estados Unidos espera sea el capítulo final de un incidente que ha avergonzado a la ciudad anfitriona, enfadado a la policía y al gobierno, y ha desatado una tormenta en las redes sociales y ha dominado la cobertura de los primeros Juegos Olímpicos en Sudamérica.

El Comité Olímpico Estadounidense emitió una disculpa después de la partida de Gunnar Bentz y Jack Conger, quienes estaban entre los cuatro nadadores estadounidenses que mintieron sobre haber sido detenidos por hombres armados que se hacían pasar por policías el domingo pasado en horas de la madrugada.

“Nos disculpamos ante nuestros anfitriones en Río y el pueblo de Brasil por esta dura experiencia que distrae en medio de lo que debería ser con razón una celebración de la excelencia”, dijo Scott Blackmun, jefe del Comité Olímpico de Estados Unidos en una declaración.

Autoridades brasileñas dijeron este jueves que los nadadores estadounidenses que dijeron haber sido asaltados el domingo en la madrugada por ladrones que mostraron una placa de la policía, inventaron el incidente.

De acuerdo a la policía brasileña, los medallistas Ryan Lochte, Jack Conger, Gunnar Bentz y y Jimmy Feigen llegaron a una gasolinera de Barra da Tijuca, un suburbio de Rio, donde se localizan algunos sitios olímpicos y fueron parte de un altercado con un guardia de seguridad.

La versión de un investigador que no quiso dar su nombre por no tener autorización para hablar, afirmó que uno de los nadadores intentó pero no pudo abrir la puerta de un baño en el exterior de la gasolinera, empujaron la puerta y la rompieron. Un guardia de seguridad se presentó y los confrontó.

El guardia llevaba una pistola pero, de acuerdo al investigador, nunca la sacó ni la apuntó contra los estadounidenses.

Lochte dijo en un principio que estaba con Conger, Bentz y Feigen cuando fueron bajados de un taxi y asaltados a punta de pistola por hombres que mostraron una placa de la policía. Los atletas retornaban de una fiesta en horas de la madrugada y se dirigían a la villa olímpica.

Según las primeras declaraciones de Lochte, uno de los asaltantes le puso la pistola en la cabeza cuando se opuso al asalto. Pero en una entrevista con la cadena NBC divulgada este jueves, Lochte cambió su versión y ahora dice que fueron asaltados cuando pararon en una gasolinera y que solo le apuntaron con el arma y no que se le pusieron en la cabeza.

El incidnete involucró al medallista de oro Ryan Lochte, uno de los más decorados nadadores estadounidenses y quien habló más sobre el robo, y Jimmy Feigen, quien también ganó una medalla de oro en Río.

Lochte regresó a Estados Unidos el lunes.

Feigen acordó pagar casi 11.000 dólares a una organización caritativa en Brasil como parte del acuerdo para que le permitieran regresar a Estados Unidos./VOA