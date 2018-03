Un popular parque de un barrio lujoso de la zona central de la capital mexicana permanecía el martes con ingreso limitado a ciertas áreas en medio de reportes del envenenamiento de perros.

Una cinta naranja rodeaba las vallas del área de perros en el Parque México, de la exclusiva colonia La Condesa, mientras carteles advertían con la leyenda “Alerta Roja” del “envenenamiento fulminante” de los canes y recomiendan tener cuidado con los niños.

En el área, inusualmente silenciosa y vacía, la autoridad colocó pequeños volantes en los que pide a los dueños mantener a sus perros con sus correas mientras investiga el caso.

Varios policías también se apostaron alrededor del área de perros y dijeron no saber cuándo reabrirá.

El caso del presunto envenenamiento de perros se ha extendido rápidamente por las redes sociales. En Facebook, en la página “Cuidando Nuestros Perritos” se colocó un cartel con fotografías de los perros que asegura han sido envenenados entre el 29 de septiembre y el 2 de octubre, aunque el gobierno de la capital no ha informado hasta ahora de una cifra oficial.

Según animalpolitico.com, son al menos 18 los canes envenenados. Siete personas ya han presentado denuncias al respecto.

La Unidad de Ministerio Público Móvil se ha instalado en el Parque México para levantar denuncias por estos casos.

Alberto Franco Paz, de 43 años y vecino de la colonia cercana Escandón, estaba el martes afuera del área de perros con su labrador Jackie.

Dijo que la primera vez que oyó sobre eso fue el sábado cuando trajo a su mascota al parque, aunque no duda que podría tratarse de una estrategia de alguien a quien no le gusta los perros, simplemente para que no haya tantos en la zona.