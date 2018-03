Exfiscal de Venezuela

Luisa Ortega Díaz continúa revelando los manejos del régimen de Nicolás Maduro. Este jueves, la ex fiscal general de Venezuela aseguró que Diosdado Cabello, considerado como el número dos del chavismo, la presionó para responsabilizar a Leopoldo López de las muertes ocurridas durante las protestas contra la dictadura de febrero de 2014.

“Me presionaron para que yo dijera que el autor de la muerte de Bassil da Costa y Juan Montoya era Leopoldo. Me presionó Diosdado Cabello”, reveló Ortega.

“En muchas ocasiones me presionaron y yo no cedí (…) Me presionaban llamándome, incluso el mismo Nicolás Maduro”, reconoció.

Ortega recordó que el fiscal a cargo del caso inició acciones contra López por “homicidio y terrorismo”. La exfiscal sostuvo que ella objetó esa iniciativa y obligó a que cambiaran el tipo de delito.

Por su parte, la abogada consideró que la Corte Penal Internacional (CPI) ya debería haber iniciado una investigación sobre los crímenes de lesa humanidad cometidos en Venezuela.

“Lo que la Corte debió hacer fue iniciar la investigación. Aspiro que la Corte inicie la investigación, no solo por lo ocurrido el año pasado, sino que incluya los hechos que estoy denunciando en mi escrito: la ejecución, los allanamientos, las detenciones arbitrarias, las torturas y las persecuciones contra la disidencias políticas”, exigió.

Fuente: Infobae.com