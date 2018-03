Facebook sigue a la caza del mundo de las redes sociales y suma una nueva función a su plataforma de mensajería, que según los expertos fue copiada de Snapchat.

Los Snapstreaks indican los días consecutivos que dos usuarios llevan intercambiando mensajes en Snapchat y ahora la red de Mark Zuckerberg hará lo mismo en su plataforma Facebook Messenger.

Según RT, “Los llamados ‘streaks’ son una especie de etiqueta que aparecerá en forma de rayo cerca del nombre del contacto para indicar el número de los días que ambos usuarios llevan escribiéndose de manera consecutiva. En Snapchat, estos avisos llegan con una llamarada de fuego”.

Un portavoz de Facebook informó que esta opción servirá para ver datos curiosos de tus contactos como los días consecutivos que llevas charlando con alguien.

Also they are using 2 icons instead of just one. One is just too confusing, what is this Snapchat? pic.twitter.com/B2TSlXyDQv

— case (@CaseSandberg) November 22, 2017