Polémica por proyecto inmobiliario en Olón, Santa Elena

Decenas de comuneros de Olón, provincia de Santa Elena, rechazan este martes 7 de mayo del 2024 las obras de un proyecto inmobiliario. Los ciudadanos piden que se respeten los terrenos que comprende al Esterillo Oloncito, área protegida de Ecuador.

En Esterillo Oloncito, una zona de manglares y algarrobos que protegen a la población de inundaciones en la época invernal, se ejecutan desde hace días múltiples obras de un proyecto de la empresa Vinazin S.A..

Según consta en la página web de la Superintendencia de Compañías, los accionistas de esta compañía son Ángela Lavinia Valbonesi Acosta, primera dama de Ecuador, y Daniel Patricio Correia Peñaherrera.

Estos trabajos se realizan en 261 metros del Esterillo Oloncito, declarado por el Ministerio de Ambiente como área protegida en 2001. En el lugar no se estaría respetando la fauna y flora del lugar, atentando a los derechos de la naturaleza, consagrados en la Constitución.

En el proyecto de Vinazin S.A. consta un conjunto de cuatro edificios de varias plantas y 24 unidades de vivienda con áreas sociales, áreas verdes, parqueos, vías de acceso, acceso a la playa y un malecón hacia el cuerpo de agua.

Organizaciones ambientalistas señalan que esta obra no podría llevarse a cabo porque no solo no se estaría respetando el área protegida sino que existe una ordenanza que se prohíbe construcciones mayores de tres pisos en el lugar.

No obstante, según constató el portal Primicias, el proyecto cuenta con todos los permisos ambientales emitidos por el Ministerio de Ambiente el 5 de diciembre de 2023, 13 días después de la posesión del presidente Daniel Noboa.

En una entrevista Jhon Reyes, presidente de la comuna de Olón, indicó que se ha pedido en varias ocasiones que el proyecto sea socializado, pero esto no se ha llevado a cabo. Además, indicó que este martes presentarán una acción de protección para evitar que se sigan talando algarrobos.

«Nosotros como comunidad no nos oponemos al proyecto, pero hemos pedido la socialización. No estamos pidiendo nada fuera de lo común. Solicito al Presidente que nos pueda atender y aclare los malos entendidos«, indicó Reyes.

Asimismo, ratificó que los comuneros permanecerán en el lugar, donde también se registró la presencia de policías, para proteger la fauna y flora de esta área protegida.

Por su lado, la asambleísta Jhajaira Urresta, de la Revolución Ciudadana, también pidió información al Ministerio del Ambiente sobre las denuncias de la tala de un manglar protegido en Olón. «Es deber del Estado Proteger todas las especies nativas de vida silvestre terrestres, marinas y acuáticas», agregó.

