La popular bloguera, Selena Faye, ha puesto a los usuarios masculinos de la red de cabeza con una imagen que ha decidido compartir con un mensaje que invita a los hombres a definir que es el objeto de uso común en el mundo femenino.

Ella ha publicado en su cuenta de Twitter una foto de un objeto de color rosa en forma de huevo acompañada de una petición dirigida a las representantes del sexo femenino: “Envíenles esta imagen a sus novios o amigos y pregúntenles qué es esto”.

Las respuestas no se hicieron esperar. Las mujeres, para muchas de las cuales el ‘misterioso’ objeto forma parte de su vida cotidiana, inundaron Twitter y Facebook con las suposiciones de sus novios ante el insólito ‘huevo rosa’ del mundo femenino.

Las variantes van desde un mero “huevo rosa” sin precisiones, “una gota”, “la nariz de un payaso”, “un relleno para aumentar el busto” y “un tampón”, hasta “algo indecente”, con todo tipo de conjeturas.

Ok, send your boyfriend (or male friend) this pic asking him “what is this?” Screenshot his response and reply under here 😊😂 pic.twitter.com/ZaxLal2alK

