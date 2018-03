Puede que sea uno de los tres hombres más ricos del mundo. Su fortuna está valuada en $81.9 mil millones de dólares, pero Bill Gates ha decidido que al morir su fortuna no pase a las manos de sus tres hijos. A diferencia de lo que sucede tradicionalmente cuando un padre deja todo a sus hijos, el creador de Microsoft ha decidido que sus muchos millones pasarán a manos de su fundación.

Jennifer, de 20 años, Rory, de 17, y Phoebe, de 14, saben ya que no serán los herederos del dinero de su padre, sino que éste será destinado a la caridad. Dando un vistazo a su vida personal en el show This Morning, Gates dijo que sus hijos se sienten orgullosos de su decisión y que aunque ha decidido no darles impresionantes fideicomisos, como sucede en otros casos, sí tendrán algo de seguridad financiera para comenzar con sus propias carreras.

“Nuestros hijos van a recibir una gran educación y algo de dinero, así que no van a vivir pobremente, pero van a salir y a hacer su propia carrera”, dijo el empresario que tuvo unos inicios muy similares haciéndose su propio camino cuando era muy joven. “No les hacemos ningún favor a nuestros hijos dándoles una gran riqueza. Eso distorsiona cualquier cosa que podrían hacer al crear su propio camino”, dice el emprendedor.

La fortuna de Bill Gates será entregada a su Fundación Bill y Melinda Gates, donde esperan financiar proyectos de salud y educación en todo el mundo.

