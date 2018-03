A medida que avanza el huracán Matthew la estela de destrucción es más evidente.

En un reciente informe tras el paso del huracán por el caribe se ha confirmado la cifra de muertos ha aumentado a 140.

Según reporte del Miami Herald, las autoridades de Haití han reportado 136 muertos, número que con el trascurrir de las horas puede aumentar dramáticamente.

Este martes se había reportado la muerte de cuatro personas, incluidos tres niños, en la República Dominicana.

Tras alcanzar las Bahamas este jueves, el devastador huracán Matthew se dirige ahora a las costas de Florida (EE.UU.), donde ha sido declarado el estado de emergencia.

El huracán, con categoría 4, podría alcanzar la costa este de Florida entre la tarde y noche de este jueves.

The site of the collapsed bridge in Petit Goave #Haiti. #MatthewHaiti pic.twitter.com/m8zSetMxgb

— Jacqueline Charles (@Jacquiecharles) 6 de octubre de 2016