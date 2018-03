El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, aseguro este martes que la convocatoria de una Asamblea Constituyente en Venezuela es un “nuevo golpe de Estado” promovido por el Gobierno y “el fin” del legado del fallecido presidente Hugo Chávez.

El “mismo régimen que ha violado la Constitución en todos sus principios fundamentales” anuncia ahora “el fin de la Constitución de Chávez y de su legado a partir de un fraudulento llamado a una Asamblea Constituyente”, afirmó Almagro en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Para el ex canciller uruguayo, esta iniciativa es “un nuevo golpe de Estado promovido desde la Presidencia del país” con el que busca “consolidar este régimen autoritario”.

“Los dictadores de Venezuela quieren dar un golpe definitivo de usurpación de los derechos del pueblo e intentan intimidar con la violencia y el fraude a un pueblo que sabe de libertad y que lucha por volver a tenerla”, sostuvo Almagro.

The dictators of #Venezuela are trying to deal a decisive blow to the rights of the people #2May@OAS_official pic.twitter.com/3haMfzTolx

— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 3 de mayo de 2017