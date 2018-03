Este 25 de abril, el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) emitió un comunicado en el que da a conocer que la funcionaria Mayra Samaniego, que autorizó el desecho de las donaciones que supuestamente estaban en mal estado en Morona Santiago, decidió dejar su cargo.

El caso vio luz cuando el alcalde de Macas, Rodrigo Villarreal, publicó fotos de ropa en un basurero de la ciudad. Según la denuncia, esa ropa eran donaciones para los damnificados del terremoto de Pedernales, mismas que habrían sido desechadas por estar en malas condiciones.

En su cuenta de facebook personal, Samaniego publicó una carta de agredecimiento que indica:

“CARTA DE AGRADECIMIENTO

Me permito ante todo expresar mi sincero agradecimiento a la Sra. Ministra Betty Tola, por haberme permitido ser parte de su Equipo de Trabajo al frente de la Dirección Distrital del MIES, tiempo en el que se ha buscado la mejora permanente de los servicios que prestamos, porque han sido largas las jornadas que hemos trabajado con todo el equipo, lo que ha traído como fruto el mejoramiento de los CIBV, CNH, Acogimiento a Niños/As y Adolescentes, la formación de redes de familias, de personas con discapacidad, de actores de la economía popular y solidaria, porque he estado más cerca de los grupos vulnerables y desde ahí he podido prestar un servicio honrado, transparente y honesto, por todos los niños/as, por todas las personas con discapacidad, por los adultos mayores, por las mujeres BDH, mi agradecimiento por ese servicio. Gracias a Juanita Bersosa y el Equipo de la Zona 6, por su apoyo incondicional, por las largas horas de trabajo juntos.

Mi agradecimiento a todo el equipo de trabajo de la Dirección Distrital que no escatimó esfuerzo, horas de trabajo, muchas veces sacrificando hasta su familia para conseguir el objetivo propuesto como es el de garantizar una salida sostenida de la pobreza de aquellas familias con las que día a día hemos trabajado, que esta denuncia mal intencionada no disminuya nuestra mística de trabajo y entrega para con los grupos más vulnerables de nuestra provincia y continuemos siempre brindando el mejor esfuerzo para que todos nuestros servicios brinden una atención con calidad y calidez como ha sido nuestra característica.

A los medios de comunicación que siempre han estado apoyando en todo, sugiriendo cuando ha sido necesario, mi agradecimiento porque ellos también han visto estos años de trabajo honesto, desinteresado a diario, el esfuerzo puesto no solo mío sino de toda la familia MIES.

Al Gobernador, a los Directores del Ejecutivo, a los señores Alcaldes, Juntas Parroquiales, a las instituciones públicas y privadas, a los cuerpos de voluntariado, a las familias y usuarios de nuestros servicios con los que día a día hemos trabajado, mi gratitud eterna, porque ellos han sido testigos de los logros alcanzados a través del trabajo y la cooperación interinstitucional.

A mis hijas y mi familia, porque junto a mi han sacrificado momentos de estar juntas y han sido mi apoyo y mi fortaleza, en este afán de construir un Ecuador más justo y solidario. Porque siempre me han enseñado a salir adelante en todas las adversidades que se presentan y que ahora están junto a mí, convencidas de mi honestidad y transparencia.

Me apena sobre manera que gente mal intencionada busque dañar mi buen nombre y de la institución donde largas horas he prestado mis servicios, y no hayan entendido que uno de los Principios de la Revolución ciudadana ha sido pasar de la “CARIDAD” A LA DIGNIDAD, que les quede grande el nombre de revolucionarios y que piensen que tenemos gente de primera y que nuestras comunidades sigan siendo discriminadas, a las que hay que entregar todo aquello que nos sobra.

Me voy con la satisfacción del deber cumplido, en cada momento al frente de la Dirección del MIES, con manos limpias, con la frente en alto y con la firme decisión de seguir construyendo revolución ciudadana desde todos los espacios, pues estoy convencida de que he realizado bien mi trabajo, y nada me va a quitar el buen nombre construido y el espacio ganado en cada corazón de quienes he servido de manera desinteresada.

SIN MUJERES NO HAY REVOLUCIÓN

Gracias a todos y todas

Atentamente: Mayra Samaniego”.