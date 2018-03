La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio de Estados Unidos (NASA, por sus siglas en inglés) ha publicado este lunes una nueva fotografía de Tetis, el quinto satélite más grande de Saturno, cuya forma no deja de sorprender a los internautas.

El ángulo de la foto, tomada el pasado 10 de noviembre a una distancia de unos 367.000 kilómetros de Tetis, permite apreciar el enorme cráter de impacto Odiseo que, según la opinión de muchos internautas, confiere al satélite un aspecto semejante a la base ‘Estrella de la Muerte’ de la saga de películas ‘La Guerra de las Galaxias’.

Taken some liberties with the Death Star’s lighting, but this is how I see Tethys (and Mimas) #Cassini #StarWars pic.twitter.com/kEJL3pV2bX

