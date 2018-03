El boxeador de peso mediano Saúl ‘Canelo’ Álvarez dio positivo por una sustancia prohibida, y sus promotores atribuyeron el resultado adverso al consumo de carne.

Al tomar parte de un control voluntario previo a su revancha contra Gennady Golovkin, el astro mexicano arrojó rastros de clembuterol. Golden Boy Promotions, la empresa promotora del peso mediano, informó el lunes que lo detectado coincide con el tipo de contaminación de carne que ha afectado a decenas de deportistas en México y China en años recientes.

Daniel Eichner, director del laboratorio de la Agencia Mundial Antidopaje (AMA) que fue acreditado para realizar las pruebas, dijo que “los niveles corresponden a lo que se espera de una contaminación de carne”.

Álvarez se enfrentará con el kazajo Golovkin, campeón mundial mediano, el 5 de mayo en Las Vegas, en un combate muy esperado tras el empata que protagonizaron en la pelea del año pasado.

Golden Boy indicó que ‘Canelo’ trasladará de inmediato su campamento de entrenamientos de México a Estados Unidos y se someterá a los controles adicionales que la AMA considere necesarios.

Clembuterol, a menudo usada por asmáticos, es una sustancia que sirve para reducir la grasa y se sabe que algunos deportistas la han consumido para bajar de peso rápidamente. Entre los que han dado positivo, se destaca el caso del ciclista español Alberto Contador, dos veces campeón del Tour de Francia. También está el caso de cinco jugadores de la selección mexicano que arrojaron positivo por la sustancia durante la Copa de Oro de la Concacaf en 2011.

“Respeto el deporte y esto me sorprende y me molesta porque nunca me había pasado”, dijo Álvarez, citado en el comunicado de Golden Boy. “Me someterá a todos los controles que se me pidan para aclarar esta bochornosa situación y confío que al final la verdad prevalecerá”.

Álvarez, de 27 años, y Golovkin, son tal vez los boxeados más sobresalientes del momento. El mexicano tiene foja de 49-1-2, con 34 nocauts. Renunció a sus cinturones de campeón mundial antes de enfrentar a Golovkin el pasado septiembre, cuando Álvarez ganó en una de las tarjetas 118-110, perdió 115-13 en otra y el tercer juez la vio 114-114.

“Es díficil hacer comentarios, estamos a la espera que la comisión de Nevada siga con el debido proceso”, declaró a Tom Loeffler, el promotor de Golovkin, a The Associated Press. “Nos gustaría que la pelea siga en pie si existe una manera que eso sea así”.

The Associated Press