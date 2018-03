Transcurrió más de un año con golpizas, privación del sueño, abuso psicológico y amenazas a su familia antes de que Moazzam Begg, ex presidiario de la base militar estadounidense en la Bahía de Guantánamo, fuera doblegado y confesara que fue un miembro de la red terrorista Al Qaeda. El único problema, dijo, es que no era cierto.

Fue cuestión de sólo unas semanas para que “confesara” Mourad Benchellali, un ciudadano francés que fue detenido en Kandahar, Afganistán. “Porque tuve miedo, porque era doloroso, y porque me dije: cuando todo esto termine, diré la verdad; pero por ahora es mejor que les diga lo que quieren escuchar”, relató.

Chris Arendt, un ex guardia en la instalación de Estados Unidos ubicada en Cuba, dijo que él observó rutinariamente lo que podría ser definido como tortura, incluyendo que los presos fueran rociados con gas pimienta innecesariamente o llevados a interrogatorios que nunca ocurrían; en lugar de éstos, eran encadenados con grilletes durante horas como castigo.

Arendt dijo que durante el año que permaneció en el centro de detención estadounidense en 2004, le quedó claro que la mayoría de los detenidos tenían relativamente poco valor para los servicios de inteligencia.

“Pensé que si confesaba al menos tendría acceso a las cortes y mis interrogatorios dejarían de ser tan acusatorios”, dijo Begg, de 48 años, quien confesó en 2003 pero fue liberado hasta 2005, junto con otros tres británicos detenidos. Al igual que la mayoría de los detenidos en Guantánamo, nunca fue acusado formalmente.

El presidente Donald Trump está solicitando recomendaciones sobre si la tortura funciona, sobre si deberían utilizarse nuevamente cárceles clandestinas de la CIA para interrogar a sospechosos y sobre si la prisión militar de la Bahía de Guantánamo no sólo debería permanecer abierta, sino si debería aceptar futuros detenidos, según el borrador de una orden ejecutiva que señala extensos cambios a la política de detención e interrogatorios de Estados Unidos. The Associated Press y otras organizaciones de noticias obtuvieron una copia del documento.

El bosquejo de directriz, que la Casa Blanca dijo no era oficial, revertiría la orden del presidente Barack Obama de cerrar la instalación carcelaria de la Bahía de Guantánamo, un sitio que Trump ha dicho que quiere llenar “con tipos malos”.

Trump, quien ha impulsado técnicas de interrogatorio más duras, dijo que consultaría con el nuevo secretario de Defensa James Mattis y con el director de la CIA, Mike Pompeo, antes de autorizar cualquier nueva política. Pero señaló que preguntó a funcionarios de inteligencia de alto rango si la tortura funcionaba, y dijo que la respuesta fue “sí, definitivamente”.

“Decir que la tortura funciona es un poco como decir que la esclavitud funciona como un modelo de producción “, dijo Nigel Inkster, ex director de operaciones de la agencia británica de inteligencia exterior, MI6. “No es la conversación que deberíamos estar teniendo”.