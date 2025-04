Actualizado 16:46

Más de 2 000 ecuatorianos fueron deportados desde Estados Unidos en vuelos aterrizados en Guayaquil durante el primer trimestre de 2025. Estas cifra fue difundida, este martes 1 de abril del 2025, por el Ministerio de Relaciones Exteriores de Ecuador sobre migrantes irregulares retornados país.

La Cancillería ecuatoriana recordó que se han recibido vuelos de deportación de Estados Unidos desde 2005. Los últimos años se han registrado entre dos y tres vuelos por semana.

Este martes 1 de abril del 2025 está previsto que aterrice en Ecuador un nuevo vuelo de deportación con 64 migrantes irregulares que se encontraban en territorio estadounidense, dijo el Ministerio de Exteriores.

«Es importante recalcar que los vuelos de deportación de ecuatorianos, traen personas que han sido interceptadas ingresando irregularmente a los Estados Unidos y han sido deportadas por ese motivo. No se trata de residentes regulares, con papeles en regla, ni se están haciendo ‘redadas’ al azar para deportar gente», aclaró la Cancillería ecuatoriana.

De acuerdo a esos mismos registros, más de 32 000 ecuatorianos llegaron deportados en vuelos de Estados Unidos en los dos últimos años, de ellos unos 18 400 en 2023 y unos 13 600 en 2024.

En cambio, en años anteriores, el número de ecuatorianos deportados en vuelos desde Estados Unidos fue de 1 490 en 2019, de 3 357 en 2020, y de 6 383 en 2021.

Este martes 1 de abril, el presidente candidato Daniel Noboa reiteró que los ecuatorianos no están en la lista de prioridad de la política de deportaciones emprendida por la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con quien tuvo un encuentro privado en la noche del sábado 29 de marzo del 2025, en Mar-a-Lago, Florida.

«Ecuador no está en este momento en la lista de prioridad. Al principio no había lista, y después se hizo una lista, y hubo un trabajo bueno de Cancillería y Presidencia para no estar en esa lista«, explicó Noboa.

Estados Unidos es el principal destino de los migrantes ecuatorianos que buscan salir del país de manera irregular en busca de oportunidades.

Este flujo, en años anteriores, llegó a ser de al menos 100 000 personas a año en 2023 y 2024, de acuerdo a los registros de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos.

Actualmente se estima que en Estados Unidos residen alrededor de 600 000 ecuatorianos entre migrantes y sus descendientes.

