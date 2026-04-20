¿Quiénes son los 28 aspirantes a Fiscal General y quiénes son los personajes conocidos?

El Cpccs lleva adelante un concurso para elegir al próximo Fiscal General del Estado.

28 candidatos buscan convertirse en el próximo titular de la Fiscalía General del Estado, quien estará en funciones durante seis años y tendrá la responsabilidad de dirigir las investigaciones penales en el país.

De los 75 postulantes que se inscribieron, 28 siguen en la competencia tras superar la verificación de requisitos, que fue la primera etapa del concurso dirigido por el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs)

Entre quienes siguen en carrera figuran perfiles conocidos en el ámbito jurídico y político, como el exministro de Gobierno José De La Gasca, el fiscal subrogante Leonardo Alarcón y la jueza de la Corte Nacional de Justicia, Daniella Camacho. Así como el exjuez de ese alto Tribunal, Walter Macías.

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El concurso entra ahora en la fase de evaluación de méritos, en la que se revisará la trayectoria profesional, formación académica y experiencia de los aspirantes.

De un análisis realizado por Teleamazonas.com, se determinó que 27 de los 28 candidatos ya han ejercido un cargo en la función pública en diferentes entidades del Estado ecuatoriano.

Conozca la experiencia profesional de los candidatos:

Daniella Lisette Camacho Herold Abogada en libre ejercicio (1995-1998)

Abogada de la Procuraduría de la UCE (1997-1998)

Agente Fiscal (2001-2012)

Conjuez de la Sala de lo Contencioso Administrativo (2012-2018)

Jueza de la Sala Penal de la Corte Nacional de Justicia (2018-presente)

Docente en Derechos Humanos de la Universidad Iberoamerica (2008-2015)

José Javier De La Gasca López Secretario Anticorrupción (enero - mayo de 2020)

Representante de Ecuador en la ONU (noviembre 2023 - noviembre 2024)

Ministro de Gobierno (11 de noviembre 2024 - 29 de julio 2025)

Carlos Leonardo Alarcón Argudo Comisario del Cañar (2001-2003)

Auxiliar de servicios legislativos en la Asamblea Nacional (2004-2005)

Asesor Parlamentario en la Asamblea Nacional (2005-2006)

Amanuense en la Fiscalía General (2007-2009)

Secretario de Fiscales (2009-2015)

Agente Fiscal (2015-2025)

Fiscal General encargado (2025-presente)

Walter Samno Macías Fernández Amanuense (2004-2009)

Secretario de fiscales (2009-2011)

Agente Fiscal (2011-2013)

Juez de Garantías Penales (2013-2019)

Juez Contencioso Administrativo (2019-2021)

Juez Nacional (2021-2024)

Inés Maritza Romero Estévez Analista de la Fiscalía (2000 - 2001)

Ayudante judicial de la Fiscalía (2001-2009)

Agente Fiscal de Pichincha (2009-2011)

Asesora del Ministerio de Justicia (2011-2012)

Sebsecretaria del Ministerio de Justicia (2011-2012)

Directora Nacional de Rehabilitación Social (03/2012- 04/2012)

Asedora del Ministerio de Justicia (2012-2013)

Agente Fiscal de Pichincha (03/2013- 05/2013)

Jueza de la Sala de lo Penal de la Corte Provincial de Pichincha (2013-presente)

José Luis Robalino Villafuerte Agente Fiscal (2008 - a la fecha)

Docente universitario (2018-2026)

Christian Kerlin Ayala Piedra Asistente de Fiscal (2009-2012)

Secretario de Fiscal (2012-2015)

Agente Fiscal (2015-2026)

Luis Augusto Rosero Méndez Agente Fiscal (2015 - 2023)

Director de Patrocinio en la Empresa Pública Yachay EP (2014)

Director Jurídico en el Ministerio de Economía y Finanzas (2011 - 2014)

José Aníbal Cevallos Álvarez Director provincial de Rehabilitación Social de Esmeraldas (2001-2005)

Jefe Zonal del Consejo de Seguridad Pública y del Estado (Cosep) (2005-2007)

Agente Fiscal en Esmeraldas (2007-2026)

Rubén Darío Balda Zambrano Asistente de Fiscal (2008-2011)

Secretario de Fiscal (2011-2014)

Agente Fiscal (2014-2025)

Fiscal Provincial de Manabí (2025 - actual)

Docente en la Universidad Técnica de Manabí (2019-2026)

Juan Vicente Guaño Costales Asesor jurídico del Consejo Nacional Electoral (CNE) delegación de Pichincha (agosto - noviembre 2008)

Asesor en la Corte Constitucional (2010-2012)

Asesor Nivel 1 en la Asamblea Nacional (octubre 2012)

Asesor en Inmobiliar (2013-2014)

Agente Fiscal (2014-2026)

Bella Edit Castillo Hidalgo Asistente en el Hospital Regional Isidro Ayora (1983-1993)

Secretaria de la Dirección Provincial de Salud (1993-2000)

Docente en la Universidad Técnica Particular de Loja

Agente Fiscal (2008-2026)

Mauricio Javier Aguirre López Abogado (2000-2006)

Docente de la San Francisco de Quito (2005-2007)

Asesor Parlamentario de la Asamblea Nacional (01/2007- 04/2007)

Docente de la Universidad Central del Ecuador (2022-2024)

Andrea Elizabeth Cazar Villacís Delegada provincial de Imbabura del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (2010-2012)

Defensoría Pública de Imbabura (2012-2026)

Gustavo Adolfo Benítez Álvarez Agente Fiscal (2007-presente)

Karen Julissa Duque Jironza Defensora pública en materia penal (2013-2014)

Agente Fiscal (2014-presente)

Docente de la materia de Derecho Constitucional (05/2023- 08/2023)

Docente de la materia de Delitos en Particular (2023-2026)

Docente de la materia de Teoría del Delito (2025-2026)

Bolívar Augusto Espinoza Astudillo Amanuense (2001-2003)

Asesor del Consejo de la Judicatura (2012-2014)

Asesor de la Dirección General de la UAFE (03/2017- 06/2017)

Docente en Decrecho Procesal Penal de la Universidad Regional Autónoma de los Andes (05/2018- 09/2018)

Docente en Decrecho Procesal Penal y Derecho Internacional de la Pontificia Universidad Católica de Ecuador (2018-2020)

Secretario de Fiscalía (2002-2021)

Juez Multicompetente Penal de Orellana (05/2021- 12/2021)

Juez Multicompetente General de Cotopaxi (2021-2026)

Tirsa Salomé Gómez Proaño Asistente de intendente de Policía de la Gobernación de Pastaza (05/2012- 07/2012)

Comisaria de la Mujer y la Familia de la Gobernación de Pastaza (2012-2013)

Abogada del Banco Central del Ecuador (2013-2014)

Directora provincial zonal 3 del Ministerio de Salud Pública (2014-2015)

Analista distrital de Asesoría Jurídica del Ministerio de Salud (2016-2017)

Analista provincial del Sistema Nacional de Protección de Víctimas y Testigos de la Fiscalía de Pastaza (2017-2022)

Analista provincial de Gestión Procesal de la Fiscalía de Pastaza (08/2018- 10/2018)

Secretaria de la Unidad Judicial de Garantías Penitenciarias del Consejo de la Judicatura de Pichincha (2022-2026)

Mario David Fonseca Vallejo Analista jurídico de la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre (2010-2012)

Juez de Contravenciones de Pichincha (2012-2013)

Juez de Trabajo en Napo (2013-2014)

Juez Penal de Tena (2014-2017)

Juez de la Corte Provincial de Pastaza (2017-2019)

Juez de la Corte Provincial de Napo (2019-2026)

Presidente de la Corte Provincial de Napo (2024-2026)

Sandra Patricia Morejón Llanos Docente (1990-1995)

Auxiliar de servicios de la Corte Superior de Justicia (1995-2001)

Secretaria de la Corte Superior de Justicia (2001-2005)

Secretaria del Consejo de la Judicatura de Bolivar (2005-2007)

Agente Fiscal del Guayas (2007-2009)

Agente en la Fiscalía General del Estado (2009-2020)

Comisión de Expertos en el Consejo de la Judicatura (11/2011- 12/2011)

Docente en la Universidad de Bolivar-Guaranda 06/2002 - 12/2002)

Docente de la Universidad Católica Santiago de Guayaquil (2014-2015)

Coordinadora de la Maestria en Derecho Penal de la Universidad Bolibariana del Ecuador (2025-2026)

Abogada litigante (2021-2025)

Patricio Gerardo Haro Aldean Amanuense (2007-2008)

Secretario (2009-2013)

Agente Fiscal (2012-2026)

Gina Fernanda Mora Dávalos Notaria en el cantón Pedro Vicente Maldonado (2004-2013)

Agente Fiscal (2013-2014)

Juez de la Sala de lo Penal de Manabí (2014-presente)

Luiggi Rigoberto Miranda Peralda Asistente de Fiscalía (2012-2013)

Asistente Administrativo de Fiscalía (01/2014- 10/2014)

Asistente de Fiscalía (04/2015- 07/2015)

Agente Fiscal (2015-2026)

Julia Maritza Villalta García Abogada de la casa de acogida 'Gotitas de Amor' en Puyango (2011-2012)

Asistente de la Procuraduría Síndica del GAD de Pindal (2013-2014)

Comisaria Nacional de Policía en Loja (2014-2015)

Asistente de fiscal en Loja (2017-2022)

Agente Fiscal en Sucumbíos (2022-2026)

Salomón Alejandro Montecé Giler Ayudante judicial (2011-2014)

Defensor público (2014-2016)

Docente de la Universidad Regional (2014-2023)

Director de Asesoría Académica e Investigación (2024-2025)

Gabriel Santiago Pereira Gómez Asistente de Fiscalía (2008-2010)

Secretario de Fiscalía (2010-2015)

Agente Fiscal (2015-2026)

Franklin Ernesto Rea Toapanta Director de Consultora Jurídica y Económica (1999-2026)

Abogado externo (2016-2026)