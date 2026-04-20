Así fue el reencuentro de Antonio Valencia con las leyendas del Manchester United

El ecuatoriano Antonio Valencia volvió a la cancha son sus excompañeros del Manchester United. El reencuentro de las leyendas del club inglés se realizó el sábado 19 de abril del 2026, en un partido ante el Suwon Samsung Bluewings, como parte de la gira internacional que realizan los “Red Devils”.

El evento que concentró a más de 38.000 aficionados se vivió con gran intensidad en el Suwon World Cup Stadium. El marcador quedó 1-0 a favor del equipo local. El único gol del encuentro fue anotado por Santos en el minuto 8 del primer tiempo

Valencia documentó todos los momentos y los compartió en su cuenta de Instagram a través de fotografías y videos; donde expresó su felicidad y agradecimiento por volver a ver y a jugar con: Rio Ferdinand, Rafael da Silva, Fabio da Silva, Darron Gibson, Ryan Giggs y Patrice Evra, entre otros.

La llegada del "Tren Amazónico" a Corea del Sur no pasó desapercibida, decenas de hinchas del Manchester United lo ovacionaron en su llegada al país asiático con gritos, aplausos y pedida de autógrafos.

Valencia jugó 339 partidos oficiales con la camiseta del Manchester United en 10 temporadas (2009-2019). En esos encuentros, el "Toño" anotó 25 goles y registró 62 asistencias.