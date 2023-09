¿Por qué se celebra el 21 de septiembre el Día Mundial del Alzheimer?

Por Redacción Transmedia Digital

El mundo conmemora cada 21 de septiembre el Día del Alzheimer. Este 2023 el lema que implementó la Alzheimer’s Disease International (ADI) es “Never too late, never too early” (Nuca es muy tarde, nunca es muy pronto). La frase hace referencia a la importancia de identificar los factores de riesgo para prevenir el desarrollo temprano de la enfermedad.

Por el momento no existe una cura definitiva para el Alzheimer, sin embargo, existen diversas actividades y ejercicios que ayudan a retrasar el deterioro de la enfermedad, explica la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La OMS señala que en la actualidad uno de los principales desafíos de la sociedad es garantizar que las personas con Alzheimer tengan la mejor calidad de vida posible. Además, dar apoyo a los familiares y cuidadores de los pacientes.

¿Qué síntomas tomar en cuenta para prevenir la enfermedad?

Los especialistas señalan que la detección precoz de la enfermedad es fundamental para tratarla de forma adecuada.

Para ello existen algunas señales de alerta que levantó la Alzheimer ’s Association de Estados Unidos. Entre las principales están: los cambios de memoria que dificultan la vida cotidiana, dificultades para planificar o resolver problemas; complicaciones a la hora de desempeñar tareas habituales en casa, trabajo o tiempo libre.

También se debe tomar en cuenta si la persona sufre desorientación de tiempo o lugar, dificultades para comprender imágenes visuales y la relación de los objetos entre sí, problemas con el uso de palabras en el habla o la escritura, falta de buen juicio, entre otros.

Según la entidad, en ciertos momentos algunas de estas señales pueden confundirse con cambios típicos relacionados con la edad. Por ejemplo, tomar decisiones erróneas de vez en cuando, olvidar realizar un pago mensual, olvidar qué día es y recordarlo luego o perder alguna cosa de vez en cuando.

Frente a este tipo de dificultades, la Asociación recomienda consultar con un especialista. Además, se pueden hacer autoevaluaciones en línea para llenarla cuando una persona note cambios en sí misma o en un familiar.

Actividades para conmemorar

La fundación ecuatoriana Tase preparó una serie de eventos en Quito y Guayaquil para conmemorar el Día Mundial del Alzheimer. Para este domingo, 24 de septiembre del 2023, está prevista una caminata en Quito y el 30 de septiembre en Guayaquil.

Además, habrá brigadas de capacitación para familiares y cuidadores de personas con Alzheimer. Las charlas se realizarán en las principales ciudades del país, conforme a un cronograma que publicará la Fundación en los próximos días en su página web.

