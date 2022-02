Decenas de comercios afectados en La Gasca por aluvión

Las acciones de limpieza continúan en el sector de La Gasca, este sábado también participan los quiteños en una mega minga. Las autoridades han señalado que la limpieza tomará una semana más, mientras tanto los locales comerciales ya registran afectaciones económicas.

Desde la mañana de este sábado, ciudadanos se unieron en una minga masiva para ayudar en el retiro de los escombros y lodo que permanece en la zona de La Gasca.

#JuntosPorQuito recuperamos el parque Italia y las calles Núñez de Bonilla, Antonio de Marchena, José del Rosario, Atacames, Versalles, Ritter, La Gasca, Andrés Artieda, Veintimilla, Lizarazu, entre otras, en la Mega Minga ‘Juntos por #LaGasca y #LaComuna’. pic.twitter.com/sUH9FsrFEZ — Municipio de Quito (@MunicipioQuito) February 5, 2022

El devastador aluvión que se registró en la capital dejó pérdidas humanas, materiales, pero también una economía en agonía.

En su mayoría, los comercios no han abierto las puertas desde el martes y son pocos los negocios que han logrado sobrevivir esta semana. No obstante, a pesar de que no hay clientes, otros comerciantes han abierto su negocio para que no se deteriore.

Según datos de la Cámara de Comercio solo en el sector de La Gasca se han visto afectados más de 250 comerciantes. Además desde esta institución están trabajando en dos iniciativas; una de recolección de fondos para reconstruir los locales; y la segunda es una plataforma de financiamiento a bajo costo.

Los comerciantes esperan reactivarse lo más pronto posible pero las labores de limpieza posiblemente continuarán una semana más.

Más detalles en el siguiente video: