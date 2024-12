285 cirugías se realizaron con el Robot Da Vinci en el Hospital Teodoro Maldonado Carbo

El Hospital de Especialidades Teodoro Maldonado Carbo (HTMC) ha logrado un importante avance en sus procedimientos quirúrgicos con el uso del robot Da Vinci. Un total de 285 intervenciones fueron realizadas por el robot.

Este innovador sistema permite realizar cirugías con una alta precisión utilizando tecnología de última generación, lo que beneficia tanto a los pacientes como a los médicos en Ecuador.

Uno de los pacientes que se benefició de esta tecnología es Alberto F., nombre protegido, paciente de 66 años que padecía problemas estomacales. Al llegar al hospital para una operación de urgencia, se enteró de que iba a ser intervenido con el robot Da Vinci.

«Me siento bastante satisfecho porque no me tuvieron que abrir el estómago, sino que me operaron por medio de la cirugía robótica y me siento excelente.», señaló. Además, Alberto aseguró que a los seis días de la cirugía ya pudo caminar, lo que lo dejó satisfecho con los resultados.

El Dr. Álex Vivas, especialista en cirugía mínima invasiva y robótica, explicó que el caso de Alberto era complejo, ya que padecía una vesícula con una malformación vascular. La cirugía robótica permitió realizar el procedimiento con mucha precisión, reduciendo los riesgos de complicaciones como el sangrado, algo que es común en este tipo de intervenciones.

El robot Da Vinci se utiliza para realizar cirugías de alta complejidad con mayor flexibilidad, precisión y control en comparación con las técnicas convencionales.

Además, este sistema de alta definición permite al cirujano acceder a áreas difíciles de alcanzar mediante la laparoscópica tradicional, mejorando los resultados y reduciendo el tiempo de recuperación. En lugar de realizar una gran incisión, como en la cirugía abierta, el robot permite hacer tres pequeñas incisiones de solo cinco milímetros, lo que resulta en menos dolor y una estancia hospitalaria más corta.

Hasta el momento, en el HTMC se han realizado 285 cirugías con el robot Da Vinci, distribuidas en varias especialidades: 150 en Cirugía General, 48 en Ginecología, 40 en Urología y 47 en Coloproctología.

Además, el hospital ha comenzado a implementar esta tecnología en procedimientos de cirugía de tórax y pulmón. Estos avances no solo muestran el compromiso del hospital con la innovación, sino también el impacto positivo de la robótica en la recuperación y los resultados quirúrgicos de los pacientes, especialmente aquellos afiliados al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS).

El uso del robot Da Vinci en el HTMC es un reflejo del progreso tecnológico en la medicina, brindando a los pacientes una opción más segura, precisa y menos invasiva para sus tratamientos.

