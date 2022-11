Actor de ‘El juego del calamar’ fue acusado de abuso sexual

El actor surcoreano O Yeong-su, que interpretaba al jugador uno en la serie ‘El juego del calamar’, está acusado de abuso sexual de una mujer en 2017.

Una mujer denunció el pasado diciembre que el actor, de 78 años, le realizó tocamientos sin su consentimiento en el año 2017. La policía del país dio el caso por cerrado en abril, pero ahora la Fiscalía de Coreal del Sur acusa formalmente a O Yeong-su de un delito de conducta sexual inapropiada.

De momento, no ha sido detenido y permanece en libertad a la espera de que se celebre el juicio.

El intérprete fue el primer actor surcoreano en ser galardonado con un Globo de Oro al mejor actor de reparto.

La que fue una de sus primeras incursiones en el mundo de las artes escénicas le granjeó un gran reconocimiento tras el éxito mundial del thriller. De hecho, cuando se popularizó su nombre, O Yeong-su no tenía representante propio y fue su hija la que tuvo que asumir a tarea de responder las numerosas llamadas y mensajes que recibió tras su aparición en la película.

El actor defiende su inocencia

O Yeong-su ha negado en todo momento haber realizado dichos tocamientos: «Solo tomé su mano para guiarme mientras caminábamos por la orilla de un lago. Me disculpé porque ella dijo que no haría un escándalo por eso, pero eso no significa que yo admita los cargos», aseguró en una televisión del país asiático.

Sin embargo, la Fiscalía considera que hay pruebas suficientes para que el anciano de ‘El juego del calamar’ sea juzgado por presuntamente haber abusado de una mujer en 2017.

