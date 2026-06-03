Las mujeres en Quito ganan menos y sufren más desempleo según informe

Entre 2018 y 2025, la proporción de hombres con empleo adecuado se mantiene por encima de las mujeres.

Las mujeres de Quito continúan enfrentando desigualdades en distintos ámbitos de su vida cotidiana, desde el acceso al empleo y los ingresos hasta la distribución de las tareas de cuidado y la exposición a situaciones de violencia.

Esta realidad lo visibiliza el informe 'Quiteñas en Cifras 2026', elaborado por el Instituto de Investigaciones de la Ciudad del Municipio de Quito.

Situación económica y laboral

Uno de los principales hallazgos del estudio es la persistencia de la brecha laboral y salarial. Durante 2025, el ingreso promedio de los hombres en la capital alcanzó los 723,50 dólares mensuales, mientras que el de las mujeres fue de 580,10 dólares, una diferencia superior a los 140 dólares al mes.

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Aunque la participación femenina muestra una tendencia de crecimiento moderado, pasando de 53,44% a 56,24%. El estudio señala que el acceso al mercado laboral continúa siendo desigual.

"Si bien este incremento evidencia una mayor presencia de las mujeres en la actividad económica, la brecha respecto a los hombres se mantiene cercana a los 16 puntos porcentuales", señaló el informe.

Por otro lado, en el Distrito Metropolitano de Quito, "el desempleo afecta de manera sistemática en mayor medida a las mujeres que a los hombres. Mientras la tasa masculina desciende de 8,14% en 2018 a 6,09% en 2025, el desempleo femenino pasa de 9,07% a 8,50%"

Además, las mujeres registran menores niveles de empleo adecuado. Según el informe, el 47,57% de las mujeres accedió a este tipo de empleo, frente al 62% de los hombres.

Otro aspecto es el impacto de estas desigualdades en los niveles de pobreza femenina. El estudio señala que las brechas laborales y salariales influyen directamente en la capacidad económica de las mujeres, especialmente de aquellas que no cuentan con empleo formal o acceso a seguridad social.

La investigación también destaca que las mujeres continúan asumiendo la mayor parte de las labores de cuidado y trabajo doméstico no remunerado

Acceso a educación

En materia educativa, el documento identifica avances en los niveles de escolaridad y acceso a estudios superiores.

"La tasa neta de asistencia a educación superior confirma una tendencia observada a lo largo de los distintos niveles educativos: hombres y mujeres presentan niveles de acceso relativamente similares dentro del sistema educativo, sin brechas acentuadas de género en términos de asistencia", se menciona en el documento.

Situación de salud

En el ámbito de la salud, el informe registra una disminución de los embarazos adolescentes entre el 2010 y 2024.

"En cuanto a los nacimientos en madres adolescentes en el DMQ, se observa una tendencia sostenida de disminución en la fecundidad del grupo de 15 a 19 años, que pasa de 63,1 al inicio del período a 23,1 en 2024. Esta reducción es progresiva y consistente", se menciona en el documento.

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Violencia de género

La investigación también alerta sobre la persistencia de la violencia de género. Un porcentaje significativo de mujeres reportó haber sufrido algún tipo de violencia física, psicológica, sexual, económica o patrimonial a lo largo de su vida.

Por ejemplo, las muertes violentas en mujeres en el Distrito Metropolitano de Quito, "se observa que la tasa combinada (femicidios + otras muertes violentas) presenta una tendencia creciente entre 2019 y 2025, pasando de 0,078 a 0,220".