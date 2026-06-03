Caso Progen: supuestos chats entre Inés Manzano y Fabián Calero destapan dudas sobre fiscalización en la Asamblea

La difusión de un supuesto intercambio de mensajes entre la exministra de Energía, Inés Manzano, y el exgerente de Celec, Fabián Calero, abrió nuevas interrogantes sobre la independencia de las comparecencias realizadas en el Legislativo sobre el caso Progen.

Los audios, cuya autenticidad no ha sido confirmada oficialmente hasta el momento, muestran presuntas conversaciones en las que Manzano habría dado indicaciones a Calero sobre el enfoque que debía mantener en su comparecencia ante la Comisión de Transparencia.

Las evidencias habrían sido incluidas en la investigación del caso que lleva adelante la Fiscalía General del Estado. Según el audio, la exministra Manzano le dice a Calero:

"Lo que me explicó la asambleísta Jácome es que había que hacer esta movida de llamar a las comparecencias porque otra donde está la mayoría de los de Revolución Ciudadana también lo estaban pidiendo. Ella lo que hizo fue coger la competencia y decir: 'prefiero llamarlo yo'" Inés Manzano, exministra de Energía.

El audio había sido enviado en julio de 2025, justo en las mismas fechas en las que Calero, en ese momento viceministro de Electricidad, compareció a la Comisión de Transparencia, presidida por Diana Jácome.

Según el contenido difundido, también se menciona el papel que desempeñaría la asambleísta Diana Jácome durante la sesión legislativa. La legisladora reaccionó en una rueda de prensa y aseguró que no existe ningún audio, texto o mensaje de su autoría relacionado con el tema.

Asimismo, señaló que corresponde a las autoridades determinar la validez de dicho audio.