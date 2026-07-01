Sixto Vizuete: 'La improvisación en los roles tácticos le pasaron factura a Ecuador'

"La falta de planificación estratégica y la improvisación en los roles tácticos le pasaron una alta factura a Ecuador" comentó Sixto Vizuete, exentrenador de la selección ecuatoriana, sobre la participación de Ecuador en la copa del Mundo.

Vizuete argumentó que el principal detonante del rendimiento irregular de "La Tri" radicó en los recurrentes errores de planificación por parte del entrenador Sebastián Beccacece. Indicó que la decisión de no ubicar a los jugadores de sus posiciones naturales y no priorizar a elementos con hábitos consolidados en sus puestos mermó el funcionamiento colectivo, debilitando la identidad de juego del equipo en los momentos más críticos del torneo.