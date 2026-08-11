Alberto Acosta: 'La única manera de un crecimiento más rápido es con cambios estructurales'

"La única manera de un crecimiento más rápido es vía cambios de fondos estructurales que no se producen de la noche a la mañana", indicó, Alberto Acosta, analistas económico, sobre la situación económica del país.

Acosta evaluó el desempeño de la economía ecuatoriana, las proyecciones de crecimiento y los desafíos estructurales que condicionan la competitividad del país. Advirtió que no existen atajos ni soluciones inmediatas para acelerar de forma mágica el ritmo de la producción y el empleo. Indicó que para alcanzar tasas de crecimiento sostenidas requiere implementar reformas profundas en el mercado laboral, la eficiencia del gasto público, la atracción de inversiones y la apertura comercial, transformaciones que toman tiempo en madurar pero que resultan indispensables para salir del estancamiento y brindar certeza al sector productivo.