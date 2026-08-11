Alondra Enríquez: 'Los temas que lograron perjudicar su imagen estuvieron alrededor del caso Progen'

"Los temas que más lograron perjudicar su imagen estuvieron alrededor del caso Progen, por ejemplo y el tema de la revocatoria del mandato", señaló Alondra Enríquez, directora de Data Consulting, sobre la gestión del presidente de la República.

Enríquez evaluó los principales factores de desgaste político e institucional que han afectado la credibilidad y la imagen pública del presidente de la República. Señaló que, entre los diversos frentes de tensión gubernamental, los eventos vinculados al caso Progen y las iniciativas en torno a la revocatoria del mandato han constituido los focos de mayor impacto negativo en la percepción ciudadana.