Alejandro Jaya: 'En 20 días (de desconexión) recién tendremos la energía equivalente a un solo día'

“En 20 días (de desconexión) recién tendremos la energía equivalente a un solo día que consume el Ecuador”, dice Alejandro Jaya, especialista en sistemas de potencia y regulación fotovoltaica, sobre la situación eléctrica del país.

Jaya analizó el impacto real y la escala técnica de las medidas de desconexión obligatoria aplicadas al sector industrial para mitigar el déficit del Sistema Nacional Interconectado. Puntualizó que los racionamientos impuestos a las empresas generan un ahorro energético marcadamente insuficiente en comparación con la demanda diaria del país, señalando que se requerirían tres semanas de desconexión industrial continua para acumular apenas el consumo equivalente a una sola jornada nacional.