Rasa Zalakeviciute: 'Las precipitaciones asociadas a El Niño ya son visibles'

“Las precipitaciones asociadas a El Niño ya son visibles” comentó Rasa Zalakeviciute, investigadora de la UDLA, y señaló que las lluvias alcanzarían su punto máximo en diciembre.

Zalakeviciute analizó los patrones de temperatura oceánica que configuran el desarrollo del fenómeno de El Niño en Ecuador. Confirmó que los efectos pluviométricos asociados a este evento climático ya se manifiestan en distintas regiones del país, proyectando que la intensidad máxima de las lluvias se registrará durante el mes de diciembre. Indicó que la evidencia científica exige fortalecer de inmediato los sistemas de alerta temprana, activar planes de contingencia municipal para la infraestructura de alcantarillado y drenaje pluvial, y reforzar la preparación de las comunidades vulnerables ante probables deslaves e inundaciones.