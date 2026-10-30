Alejandro Jaya: 'La suspensión de la desconexión a las empresas puede estar relacionada con el ingreso de la nueva turbina en Paute'

Aunque la demanda energética del país se mantiene alta, la incorporación de una turbina de 115 MW en Paute Molino y el ingreso de más de 100 MW de generación térmica brindan holgura al sistema eléctrico, por lo que fue posible levantar los racionamientos al sector industrial sin comprometer la estabilidad de la red, destacó Alejandro Jaya, especialista en sistemas de potencia y regulación fotovoltaica.

Según Jaya, la diversificación del parque generador y el fortalecimiento de la infraestructura térmica resultan indispensables para dar estabilidad al suministro energético, reduciendo la vulnerabilidad frente a las variaciones hidrológicas del país