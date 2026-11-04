Álex Anchundia: 'Guayaquil ya no tiene sectores inundados'

Dado que la infraestructura vial y los sistemas de drenaje respondieron según lo previsto, el puerto principal amaneció totalmente operativo este 4 de noviembre tras evacuar las acumulaciones de agua en los sectores vulnerables, por lo que la movilidad urbana quedó completamente restablecida, reportó Álex Anchundia, vicepresidente del COE Cantonal de Guayaquil.

Según el funcionario, el trabajo coordinado de los organismos de socorro, la activación de los sistemas de drenaje y el monitoreo constante desde el COE Cantonal permitieron mitigar los anegamientos y garantizar la movilidad ciudadana.