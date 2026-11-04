Verónica Artola: 'El Gobierno debe hacer una ejecución adecuada en el tiempo que se requiere'

Debido a que la ejecución presupuestaria de 2026 alcanzó apenas un 50 % hasta octubre, frente al 75 % que exigiría un manejo fiscal óptimo, el escenario de las finanzas públicas evidencia una baja eficiencia en el gasto a las puertas de la Proforma 2027, cuestionó Verónica Artola, exgerente del Banco Central del Ecuador.

Según Artola, una gestión adecuada y oportuna de los recursos estatales es indispensable para garantizar el dinamismo económico, la inversión en sectores clave y la sostenibilidad fiscal del país en el próximo ejercicio fiscal.