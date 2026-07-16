Alfredo Serrano: 'Luego de robarse USD 104 millones (...) dicen no existen responsables políticos'

"Luego de haberse robado 104 millones de dólares que me vengan a decir que no existen responsables políticos, ¿entonces para qué existe la Asamblea Nacional?", destacó Alfredo Serrano, asambleísta del PSC, sobre el juicio político a Inés Manzano.

Serrano cuestionó la falta de determinación de responsabilidades políticas en los casos de perjuicio económico y presunto desvío de fondos públicos en el país. Enfatizó que la Asamblea no puede limitar su rol a un mero espectador pasivo a la espera de dictámenes de la justicia ordinaria. Indicó que la fiscalización política posee una naturaleza constitucional independiente y urgente: si el primer poder del Estado es incapaz de señalar y sancionar políticamente a los responsables de la pérdida de recursos estatales masivos.