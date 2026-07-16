José Carlos Crespo: 'Argentina y España controlan el balón ante sus rivales'

"Argentina y España controlan el balón ante sus rivales más físicos, más intensos, con más ritmo de recorrido y terminan mandando sobre el trámite del compromiso", señaló José Carlos Crespo, periodista deportivo, sobre los equipos que disputaran la final del Mundial 2026.

Crespo analizó las identidades futbolísticas de quienes disputan la final de esta cita mundialista. Destacó que, frente a selecciones caracterizadas por un despliegue físico extenuante, transiciones rápidas y un alto ritmo de recorrido, las escuadras de Argentina y España han logrado imponer condiciones a través de una gestión inteligente del balón. Indicó que el control del mediocampo y la precisión técnica no solo sirven como herramientas ofensivas, sino como el mejor mecanismo de defensa para desgastar a los rivales atléticos en un compromiso de alta presión.