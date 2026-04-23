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Entrevistas en 24 Horas

Fecha de publicación 23 abr 2026 - 08:43

Andrés Corral: 'La transición hacia oficinas administrativas es oportunidad la gestión territorial'

"La transición hacia oficinas administrativas es la oportunidad para un modelo de gestión territorial" señaló Andrés Corral, médico salubrista, sobre la crisis de salud.

Corral destacó que el actual cambio en la estructura del Ministerio de Salud Pública permite descentralizar la atención y adaptar los servicios a las necesidades reales de cada territorio, superando las limitaciones del modelo geográfico previo.

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