Andrés Mendoza: 'Es difícil que para octubre esté designado el Fiscal General'

"Es difícil que para el mes de octubre esté (designado el Fiscal General) hasta ahora pienso que el concurso debe seguir", señaló Andrés Mendoza, periodista, sobre el concurso para designar Fiscal General del Estado.

Mendoza analizó la ruta del concurso público de oposición y méritos llevado a cabo por el Cpccs para seleccionar a la máxima autoridad de la Fiscalía General del Estado. Advirtió que el cronograma oficial, que prevé la selección definitiva para el mes de octubre de 2026, enfrenta desafíos logísticos y plazos procesales muy ajustados, lo que vuelve compleja una resolución tan inmediata.