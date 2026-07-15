Germán Gallardo: 'Inglaterra-Argentina históricamente es una especie de clásico'

"Los dos tienen muchos puntos a su favor como para poder llegar a la gran final, aparte sumándole que Inglaterra-Argentina históricamente es una especie de clásico" comentó Germán Gallardo, periodista deportivo, sobre los últimos encuentros de la Copa del Mundo 2026.

Gallardo examinó el nivel de rendimiento, las fortalezas individuales y la profunda carga histórica que rodea el duelo de semifinales. Destacó que ambos planteles llegan a esta instancia decisiva con méritos futbolísticos de sobra para reclamar un lugar en la gran final del torneo.