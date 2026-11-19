Andrés Roche: 'Hay que tomar el territorio, porque cuando se abandona lo toma la delincuencia'

Habida cuenta de que la ausencia de presencia institucional facilita el avance de las estructuras delictivas en los distintos sectores urbanos, la crisis de inseguridad que atraviesa la ciudad exige retomar el dominio del espacio público mediante el ejercicio firme de la autoridad municipal, enfatizó Andrés Roche, candidato a la Alcaldía de Guayaquil.

Según Roche, la estrategia debe combinar el respaldo logístico y operativo a la Policía Nacional con la incorporación intensiva de herramientas tecnológicas de vigilancia e inteligencia preventiva, factores indispensables para disuadir el delito y devolver la tranquilidad a los ciudadanos.