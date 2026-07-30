Ángel Maridueña-Larrea: 'Hay que avanzar hacia un esquema de formalización'

"Creo que hay que avanzar hacia un esquema de formalización paulatina, sobre todo para los primeros empleos", indicó Ángel Maridueña-Larrea, Dir. Escuela de Negocios de la Unemi, sobre el empleo y desempleo en Ecuador.

Maridueña-Larrea analizó los indicadores de empleo y desempleo en el Ecuador, así como los cuellos de botella que impiden la inserción de nuevos profesionales al mercado de trabajo. Sostuvo que, ante los altos índices de informalidad que caracterizan a la economía ecuatoriana, el país debe encaminarse hacia un modelo de formalización paulatina orientado prioritariamente a los jóvenes y a las primeras experiencias laborales.