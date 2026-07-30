Freddy Sarzosa: 'Quito (...) se ha convertido en un territorio de disputa de las bandas'

"Quito ya dejó de experimentar delincuencia de oportunidad y se ha convertido en un territorio de disputa de las bandas criminales", señaló Freddy Sarzosa, general de la Policía Nacional en servicio pasivo, sobre la situación de inseguridad en la capital.

Sarzosa analizó la escalada de violencia, las mutaciones del delito y los desafíos de seguridad ciudadana que enfrenta la ciudad de Quito. Advirtió que la dinámica delictiva en la capital ha sufrido una transformación crítica, desplazando a la delincuencia común por una presencia activa y confrontativa de delincuencia organizada. Destacó que, el incremento de homicidios intencionales y extorsiones responde a la pugna entre bandas criminales por el control de microtráfico, rutas logísticas y financiamiento ilícito en la urbe, lo que exige una reestructuración urgente de la inteligencia táctica y los operativos de control en el Distrito Metropolitano.