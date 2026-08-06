Augusto Reyes: 'La seguridad es el desafío prioritario del mandatario entrante'

"La seguridad es el desafío prioritario del mandatario entrante y debe desmontar la política del gobierno saliente", indicó Augusto Reyes, estratega político, sobre la presidencia de Abelardo De La Espriella.

Reyes abordó los retos de gobernabilidad, el panorama de seguridad y la transición de mando ante la llegada de Abelardo De La Espriella a la Presidencia. Destacó que el principal desafío de la nueva administración radicará en desmontar de manera contundente la estrategia de seguridad implementada por el gobierno saliente, la cual considera agotada e ineficaz. Además, señaló que dependerá de su capacidad para imprimir un viraje de autoridad que recupere el control territorial, brinde certezas a la ciudadanía y restablezca la confianza institucional desde el primer día de gestión.