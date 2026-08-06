Raúl Cordero: 'Los récords de temperatura están siendo batidos con una frecuencia mayor'

"Los récords de temperatura están siendo batidos con una frecuencia también cada vez mayor. Y eso significa que los récords no duran nada. El récord que se establezca en este 2026 o el 2027 van a durar también pocos años", señaló Raúl Cordero, climatólogo y académico, sobre el impacto del fenómeno de El Niño.

Cordero analizó la frecuencia creciente de los fenómenos climáticos extremos, las anomalías térmicas globales y el impacto directo del fenómeno de El Niño en la región. Advirtió que el calentamiento global ha entrado en una fase donde los récords de temperatura se superan de manera consecutiva y en lapsos de tiempo cortos. Indicó que, las marcas térmicas que se registren en este 2026 o en el 2027 dejarán de ser antecedentes aislados para convertirse en la constante de una tendencia acelerada.