Benjamín Ortiz: 'Recibir dos visitas del secretario de Estado no es un hecho menor'

“Recibir dos visitas del secretario de Estado no es un hecho menor”, afirmó Benjamín Ortiz, excanciller de Ecuador, sobre el regreso de Marco Rubio al país. Destacó que esta visita evidencia el interés de Estados Unidos en fortalecer la seguridad y combatir a los carteles de la droga.

Ortiz analizó el alcance diplomático y la relevancia bilateral del despliegue de altos funcionarios del Gobierno de los Estados Unidos hacia Ecuador. Señaló que la reiteración de visitas de nivel ministerial y directivo por parte de la Secretaría de Estado estadounidense trasciende un mero protocolo institucional y refleja el renovado interés de Washington por consolidar una alianza estratégica con el país. Además, indicó que este acercamiento constante confirma que la seguridad nacional, la lucha contra los cárteles del narcotráfico y el intercambio de inteligencia operacional se han posicionado como el eje prioritario de la agenda de cooperación en el hemisferio.