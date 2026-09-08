Julián Báez: 'Es un fenómeno de El Niño con características muy intensas'

“Es un fenómeno de El Niño con características muy intensas, similar al de los años 1997, 1998 y 2015, pero los impactos no siempre son los mismos”. señaló Julián Báez, director de la oficina regional de la OMM, sobre el impacto del Fenómeno de El Niño.

Báez analizó los parámetros oceanográficos y atmosféricos que caracterizan la evolución actual del fenómeno de El Niño. Explicó que, si bien la magnitud de la anomalía térmica en el Pacífico ecuatorial presenta indicadores de alta intensidad, que son comparables a los eventos históricos de 1997-1998 y 2015-2016, las consecuencias socioeconómicas y los niveles de afectación en territorio no se manifiestan idénticamente. Destacó que la vulnerabilidad real de cada país depende de la infraestructura de drenaje construida, la capacidad de respuesta instalada en los gobiernos locales y las obras preventivas ejecutadas, por lo que no se deben extrapolar los daños pasados sino fortalecer la preparación climática basada en datos actualizados.