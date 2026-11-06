Bolívar Erazo: 'El Niño es como subirle 6 grados al agua del calefón'

Debido a que las temperaturas oceánicas registran un aumento drástico y generan niveles masivos de evaporación equivalentes a una gigantesca acumulación de calor, la masa de agua potencia el riesgo de lluvias extremas en el territorio nacional, por lo que resulta indispensable anticipar los efectos de esta aceleración atmosférica, previno Bolívar Erazo, exdirector ejecutivo del Inamhi.

Según Erazo, comprender la escala real de este choque térmico resulta fundamental para proyectar los escenarios de riesgo, anticipar la frecuencia de los eventos extremos y ajustar con precisión los sistemas de respuesta e infraestructura del país.