Mónica Heller: 'Algunas decisiones públicas han beneficiado la productividad'

Visto que las medidas económicas y productivas del Gobierno han comenzado a surtir efecto, las decisiones en la esfera pública lograron consolidar un entorno propicio para la productividad y el dinamismo empresarial, por lo que la actividad comercial muestra una recuperación sostenida durante el presente periodo, puntualizó Mónica Heller, presidenta de la Cámara de Comercio de Quito.

Según Heller, la continuidad de políticas que promuevan la competitividad, la seguridad jurídica y la colaboración público-privada resulta fundamental para consolidar el crecimiento del comercio y la generación de empleo.