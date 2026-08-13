Brigette Mancheno desde Colombia reporta sobre labores de rescate

"Las posibilidades se van agotando día tras día, sin embargo estamos trayendo cámaras, estamos trayendo cualquier sistema que nos dé información de que probablemente haya personas con vida", indicó un miembro de rescate, sobre la búsqueda de víctimas tras terremoto en Cali.

Durante la entrevista un integrante de los equipos de socorro desplegados en la zona del desastre ofreció un balance operativo sobre las complejas tareas de búsqueda de supervivientes tras el terremoto. Explicó que, aunque la ventana de oportunidad se reduce dramáticamente con el paso de las horas, las brigadas han incorporado tecnología especializada como cámaras térmicas, de inspección profunda y sensores de movimiento para rastrear el menor indicio de vida en estructuras colapsadas.